Зеленський зустрівся зі Столтенбергом на саміті НАТО [ Редагувати ]
У середу, 12 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на саміті Альянсу у Вільнюсі. Про це повідомляється у Twitter глави держави.
Незабаром вони проведуть спільну пресконференцію.
Розпочав зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сьогодні перше засідання Ради Україна-НАТО. Ми разом зробимо все, щоб все пройшло ефективно.
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