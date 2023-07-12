"Це був дуже важливий момент": Зеленський про запрошення України в НАТО [ Редагувати ]
Запрошення України до НАТО було дуже важливим моментом, який можна порівняти з моментом кандидатства України в ЄС. Про це сказав президент України Володимир Зеленського під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Що стосується запрошення, я розумію що це технічний сигнал, але якщо ми подивимось на це як на серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене як для президента це був дуже важливий момент.
Зеленський зізнався, що порівнює цей факт з моментом кандидатства України в ЄС.
Кандидатство в ЄС - це так само був сигнал.В кандидатстві немає членства в ЄС, але в кандидатстві є потужна мобілізація для України. Є потужний сигнал для росії: Україна не член якогось іншого союзу, а хоче бути членом конкретного Європейського союзу. І буде конкретно незалежною державою. Що стосується запрошення це також є сигналом.
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