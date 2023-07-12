Запрошення України до НАТО було дуже важливим моментом, який можна порівняти з моментом кандидатства України в ЄС. Про це сказав президент України Володимир Зеленського під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Що стосується запрошення, я розумію що це технічний сигнал, але якщо ми подивимось на це як на серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене як для президента це був дуже важливий момент.

Зеленський зізнався, що порівнює цей факт з моментом кандидатства України в ЄС.