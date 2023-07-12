У середу, 12 липня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже є і завжди буде донором нашої спільної безпеки. Саме безпека, за його словами, – це наше ключове завдання на Саміті НАТО – на всіх зустрічах та в усій нашій комунікації.

Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ми обговорили наші очікування від Саміту НАТО. І тут важливий результат – це визнання, що Україна не потребує Плану дій щодо членства на цьому шляху. Дякую за таке визнання.

"Я б дуже хотів, щоб сьогодні у нас був успіх на Саміті – для всіх нас, для України, для наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей. Для всіх абсолютно. Зокрема гарантії безпеки так важливі для людей. Гарантії безпеки для України на шляху в НАТО", - додав президент.