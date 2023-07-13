Європейський суд з прав людини виніс рішення щодо позову одного з підозрюваних у справі про замах на кримінального авторитета Богдана Копитка - Дмитра Гаврилюка.

У справі "Комар та ін. проти України" ЄСПЛ констатував, що Україною щодо Гаврилюка було порушено ст. 34 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Також суд встановив порушення п. 5 ст. 3 Конвенції щодо надмірного досудового тримання особи під вартою.

Суд вказує на те, що тримання під вартою Дмитра Гаврилюка відбувається без достатніх для цього підстав, а також на те, що українські суди проігнорували розгляд альтернативних запобіжних заходів щодо підозрюваного.

Окрім іншого, судді ЄСПЛ роблять висновок про те, що українські суди безпідставно затягують розгляд апеляційних скарг захисту Гаврилюка, чим знову таки порушують положення Конвенції про права людини та сприяють надмірно довгому необґрунтованому утриманню підозрюваного під вартою.

Як відомо, у серпні 2016 року стався так званий "замах" на львівського кримінального авторитету Богдана Копитка, внаслідок чого він сам не постраждав, але загинули троє його охоронців. Хто стріляв у них після вибуху автомобіля так і не встановлено.

За 7 років слідства та судового розгляду справи, суди в Україні досі не винесли обвинувальних вердиктів. За нібито організацію замаху судять, зокрема, Дмитра Гаврилюка, але версія звинувачення про його причетність до "замаху" розвалюється.

Всі ці майже сім років Гаврилюка утримують у СІЗО без доказів його провини. Суддями при цьому ігноруються всі клопотання захисту про пом'якшення запобіжного заходу. Відмовляють в обґрунтованих (як встановив ЄСПЛ) вимогах про зміну запобіжного заходу Гаврилюку одні й ті самі львівські судді, зокрема: Галина Білінська, Валентина Свиридова, Наталія Луців-Шумська.

Тепер, очевидно, суддям належить врахувати рішення ЄСПЛ, а відповідно прийняти рішення про пом'якшення запобіжного заходу Гаврилюка, звільнивши його з-під варти.

Україна зобов'язана виконувати рішення ЄСПЛ оперативно та повністю.

Порядок виконання рішень ЄСПЛ регулюється Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", Законом України "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, передбачених Законом.

Рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) є обов'язковими для виконання Україною відповідно до статті 46 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі - Конвенція).

Нагадаємо, що реальним організатором псевдо-замаху на Копитка вважається Олександр Колесник, який "перебуває сьогодні під особистим його заступництвом та опікою львівських прокурорів".

Раніше також повідомлялося, що свідки, які давали свідчення проти Гаврилюка, заявили, що їх били та їм погрожували. Від своїх звинувачувальних свідчень вони відмовилися. А за фактами тиску на них були розпочаті кримінальні провадження.

Як писали "Коментарі", замах на Копитка, очевидно, був спланований з його відома.