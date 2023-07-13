Неочікувано для багатьох, голлівудський актор Джонні Депп звернувся до російської аудиторії.

Знаменитий актор, відомий своїми ролями, зокрема у фільмі "Пірати Карибського моря", записав відеозвернення, у якому він висловив свою вдячність росіянам за зацікавленість у його історико-біографічній драмі "Жанна Дюбаррі", де він виконав головну роль.

Запис зі зверненням Деппа до росіян показали на допрем'єрному показі картини у москві. У відео Депп сказав росіянам:

Це Джонні Депп. Дуже дякую, що знайшли час переглянути наш фільм "Жанна Дюбаррі". Я ним дуже пишаюся і сподіваюся, що ви отримаєте задоволення. Бережіть себе і до зустрічі, - говорить у ролику актор.

Нагадаємо, раніше "Подробиці" повідомляли, що в найближчий час до країни-агресора може прибути знаменитий голлівудський актор Джонні Депп.

Він планує відвідати москву вже цієї осені з метою спільного запису треку з російською групою "ЯМОРЕ". Згідно з повідомленнями, за свою участь у відеокліпі актор вимагає гонорар у розмірі 370 тисяч доларів (13,5 мільйонів гривень).