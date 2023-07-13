В Україні букмекерська контора Parimatch перебуває під санкціями, але продовжує працювати. Повідомляється, що у мережі активно рекламується його клон "BuddyBet". Саме "BuddyBet" пов’язує себе з Parimatch та обіцяє витягнути кошти які застрягли на рахунках РМ, передає у Facebook журналіст Євген Плінський.

За словами журналіста, він отримав від одного з підписників повідомлення з пропозицією звернути увагу на діяльність BuddyBet". З`ясувалося, що клон РМ працює без жодних проблем.

"У випадку з фактично клоном "Parimatch" все працює. Сайт https://buddy1.bet/ активний, а рахунок без проблем поповнюється", - повідомив журналіст.

Він також розповів, що заради експерименту зайшов на сайт, зареєструвався і через карту "Монобанк" легко поповнив рахунок на 150 грн. У квитанції, яку отримав новий користувач, зазначили, що отримувачем грошей стала компанія HADLEY POINT LIMITED яка розташована у столиці Кенії Найробі.

Поцікавившись у банку, куди та за що пішли гроші, з`ясувалося, що їх провели за кодом 8299 "Послуги догляду за дитиною".

"Чистої води злочинний "міскодинг" (зміна коду платежу коли поповнюєш рахунок в казино, і ці гроші мають обкладатись податками, але код змінюють і вони йдуть як за послуги або товари)", - констатував Плінський.

У своєму дописі журналіст відмітив Monobank, Національний банк України та MasterCard і попросив пояснити, чому такі платежі взагалі проходять, скільки клонів типу "BuddyBet" працює та що ще треба кому зробити, щоб закрити питання виводу грошей з України за кордон.

Він також закликав відреагувати на історію з "BuddyBet" віце-премʼєра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова та комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

Нагадаємо, Parimatch - бренд міжнародної холдингової компанії "Parimatch. Представник бренду в Україні - компанія "Parimatch Ukraine".

У березні 2023 року на холдингову компанію було накладено санкції, після чого її діяльність в Україні було припинено.У квітні компанія звільнила половини штату (1100 працівників) з українських офісів.