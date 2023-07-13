Показники питної води досі не стабілізовані – Ігор Кузін [ Редагувати ]
Показники питної води досі не стабілізовані після підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це в ексклюзивному інтерв'ю повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Наша кореспондентка Ярина Марків розпитала про епідеміологічну ситуацію на Півдні, ризики розвитку інфекційних захворювань та готовність країни до можливої радіаційної загрози. Далі - її інтерв'ю.
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