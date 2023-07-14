Верховна Рада змінила дати свят в Україні [ Редагувати ]
Верховна Рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського змінити три святкові дати. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Ухвалили такі зміни:
- 25 грудня — Різдво Христове (замість 7 січня)
- 15 липня — День Української Державності (замість 28 липня)
- 1 жовтня — День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня).
У пояснювальній записці наголошували, що змінити дати необхідно, щоби "відмовитися від російської спадщини".
За словами Железняка, цей закон підпишуть після 28 липня, оскільки цьогоріч День Української Державності відзначатимуть ще 28 липня.
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