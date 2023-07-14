У Києві невідомий погрожував підірвати банк [ Редагувати ]
У Києві чоловік погрожував підірвати банк через надання фінансових послуг. Зловмисника затримали. Про це повідомила поліція Києва.
Сьогодні, 14 липня, близько 14:00, працівники банку на проспекті Рокоссовського зателефонували до поліції зі скаргою про те, що один з відвідувачів загрожує підірвати гранату.
На місце події негайно прибули спецпризначенці та працівники Оболонського управління поліції.
Виявилося, що у чоловік виник конфлікт з працівниками банку через фінансові послуги. У даній ситуації він вирішив розібратися самостійно і заявив про намір підірвати будівлю.
Бійці КОРД разом з оперативниками місцевого підрозділу затримали 46-річного чоловіка і вилучили у нього стрільбову гранату. На щастя, ніхто не постраждав внаслідок дій чоловіка.
За цей випадок правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене з використанням предмета, спеціально призначеного або попередньо підготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Наразі слідчі ведуть бесіду з затриманим.
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