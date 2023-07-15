На Бахмутському напрямку штурмові підрозділи Сили оборони повільно, але невпинно видавлюють ворога з панівних висот на флангах - на півдні та півночі від міста. Росіяни затято контратакують, але за даними нашого Генштабу, успіху не мають. Українські захисники вибиті позиції в окупантів, утримують.

Наші колеги з Військового телебачення відправилися знімати роботи українських артилеристів, які діють на околиці міста Часів Яр. Втім зйомка вийшла досить короткою.

Ми прямуємо до позицій наших захисників, звідки вони б'ють по ворожих цілях, застосовуючи самохідну артустановку "Гвоздика". Постійний свист ворожих снарядів змушує нас рухатися швидко.

Схоже, росіяни помітили нас із дрона, тому стріляють прицільно. Змушені спуститися у бліндаж.

Тетяна Бернадська, кореспондентка Військового телебачення України:

росіяни почали вести обстріл, ми навіть не можемо вийти з бліндажа, показати установку, тому поки сидимо, чекаємо.

Перебуваючи у сховку, наші бійці не сидять склавши руки. Готують відповідь противнику. Бо теж мають очі в небі.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз дивимось стрім, "птиця" якраз полетіла на перезарядку. Дивимось онлайн пряму трансляцію. За допомогою цього корегуємо постріли наші. На планшеті розраховуємо ці самі установки, і так само коректуру для стрільби. Точно знаю, що в будинок, у якому було КСП, попали в склад, і дня 3-4 назад попали в танк. Якось підіймається настрій, коли бачиш результат.

Оперативність на війні вирішує все, кажуть бійці. Завдяки дронам наші військові бачать, як окупанти отримують їхні 122-міліметрові подарунки від нашої артилерії.

Денис, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо переліт, недоліт - нас корегують, мені тут уже передають до машини координати, і ми вже там біля машини коригуємо координати. Якщо прильот - додаємо, коригуємо і там уже працюємо.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Поки везло, що вони не дуже точно стріляють. Нам везе, що ми точніше стріляємо. Прилітає, звісно, й по нас, по-різному, коли менше, коли більше, тим більше працюємо, коли можемо.

Звуки вибухів - посилюються. Бійці отримують команду евакуювати нашу знімальну групу. Швидко, аби лишитися непоміченими для ворожих дронів, повертаємося до автомобіля.

Тетяна Бернадська, кореспондентка Військового телебачення України:

От ми можемо бачити результат роботи росіян, які зараз відпрацьовують по нас.

На позиціях ми пробули зовсім недовго, але нам вдалося побачити, в якому пеклі доводиться працювати нашим захисникам.