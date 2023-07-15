Індія разом з Франції хоче розробити мирний план для України - Le Monde [ Редагувати ]
Індія хоче разом з Францією розробити свій мирний план для врегулювання війни росії проти України. Зазначається, що план буде відрізнятися від раніше запропонованих ініціатив.
За даними видання, відповідне доручення прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав під час свого візиту до Парижа 13 та 14 липня. Глава уряду Індії прибув на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.
Лідери ухвалили важливі рішення про постачання винищувачів та підводних човнів. Також серед тем переговорів була війна в Україні. Макрон закликав Моді активізувати міжнародну діяльність Індії та приєднатися до врегулювання війни.
Індійський прем'єр наголосив, що виступає за дипломатичне рішення конфлікту, але не підтвердив, що хоче виступити посередником.
За даними французької газети, Моді після зустрічі з Макроном дав доручення своїм підлеглим розробити разом з Францією мирний план для України, щоб вийти з "дипломатичного кута".
Видання підкреслює, що мова йде про ініціативи, які будуть відрізнятися від пропозицій, які висунули Китай та "Глобальний Південь", тобто країни Латинської Америки, Африки та Азії.
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