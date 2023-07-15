Президент України Володимир Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до гарантій безпеки G7 для України.

Про це повідомляє глава держави під час пресконференції з президентом Південної Кореї.

"Я запросив Республіку Корея приєднатися до погодженої з лідерами "Групи семи" декларації про підтримку України", - сказав Зеленський.

За словами двох президентів, Південна Корея надає Україні гуманітарну допомогу, зокрема у розмінування, економічну та міжнародну підтримку. Лідер Юн Сок Йоль зазначив, що його країна підтримує українську формулу миру та прагне допомогти у її реалізації.

"У сфері реабілітації ми потребуємо нової масштабної реабілітаційної галузі. Запросив Республіку Корея проявити своє лідерство у створення в Україні реабілітаційних центрів. Звичайно, ми обговорили економічну співпрацю. Це і енергетика, і транспорт, і залізниця, і створення виробництв в Україні", - додав Зеленський.

Крім того, президент Південної Кореї наголосив, що Сеул приєднається до програми післявоєнної відбудови України. Країна вже допомагає у реконструкції пошкоджених українських шкіл.