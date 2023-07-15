"Вагнер" збільшує вплив у білорусі за підтримки лукашенка [ Редагувати ]
Центр національного спротиву повідомив, що ПВК "Вагнер" продовжує "військову присутність в білорусі" за підтримки авторитарного режиму олександра лукашенка.
За інформацією отриманою від білоруського підпільного руху, ПВК "Вагнер" розширює сферу свого впливу на території білорусі, отримуючи при цьому повну підтримку з боку діючого автократичного режиму лукашенка, - йдеться у повідомленні.
Силами спеціальних операцій було підтверджено прибуття в район Осиповичі, Магильовської області, близько 240 осіб, 40 вантажних автомобілів та значної кількості зброї. Зазначається, що місцезнаходження цієї групи знаходиться на відстані 20 кілометрів від Осиповичів.
по темі
Навіщо Пригожин поїхав до Мінська? І що там тепер робитиме? Спробувала проаналізувати Ольга Жидецька.
Прикордонники зафіксували окремі групи представників ПВК "Вагнера" на території Білорусі
Після бунту ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина низка генералів зникла з публічного поля
Принаймні 14 генералів у росії виражають свою підтримку Євгену Пригожину
Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин зустрічався з володимиром путіним
У регіонах, які межують з Білоруссю, продовжують нарощувати систему інженерних загороджень: зводять додаткові протитанкові укріплення та мінують поля. Моя колега Сніжана Сидорук побувала на позиціях тероборони на Волині. Там варту несе бойова бригада з Луганщини.