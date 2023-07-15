Центр національного спротиву повідомив, що ПВК "Вагнер" продовжує "військову присутність в білорусі" за підтримки авторитарного режиму олександра лукашенка.

За інформацією отриманою від білоруського підпільного руху, ПВК "Вагнер" розширює сферу свого впливу на території білорусі, отримуючи при цьому повну підтримку з боку діючого автократичного режиму лукашенка, - йдеться у повідомленні.

Силами спеціальних операцій було підтверджено прибуття в район Осиповичі, Магильовської області, близько 240 осіб, 40 вантажних автомобілів та значної кількості зброї. Зазначається, що місцезнаходження цієї групи знаходиться на відстані 20 кілометрів від Осиповичів.