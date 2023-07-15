Президент Володимир Зеленський наголошує, що швидкість завершення війни прямо залежить від підтримки України світовою спільнотою. Про це він заявив у своєму новому зверненні.

Вже за 15 днів липня були переговори, зустрічі, заходи з лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Туреччини, Чехії, Польщі, Словаччини, Болгарії, Литви, Швеції, Португалії, Іспанії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південно-Африканської Республіки, Гвінеї-Бісау… Генсек НАТО Столтенберг, Президент Європейської Ради Мішель, Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн, Вселенський Патріарх Варфоломій… Звернення до студентської спільноти Аргентини, спілкування з найбільшими і найбільш перспективними американськими інвесторами та керівниками компаній… Сьогодні – дуже змістовно пан Президент Республіки Корея, - сказав президент.

Зеленський також заявив, що Україна буде зберігатизберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі та для всіх наших людей.