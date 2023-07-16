У неділю вночі, 16 липня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали кілька вибухів. Про це повідомляє "Комерсантъ".

У місті нібито як мінімум двічі за короткий час спрацювала протиповітряна оборона, і знищила всі безпілотники, які летіли у напрямку міста.

Військове керівництво України та окупаційна "влада" поки що ніяк не коментували цю інформацію.

Представник окупаційної "влади" Михайло Развожаєв заявив, що зараз нібито сили ППО рф відбивають атаку українських БПЛА в районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави.

Він також повідомив, що Севастополь був атакований не лише повітряними, а й морськими безпілотниками.

Рух поромів та катерів у Севастопольській бухті після нічних вибухів тимчасово припинено, терміни відновлення морського сполучення не відомі.