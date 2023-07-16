Окупанти влаштували паспортизацію вʼязнів у Луганській області [ Редагувати ]
Напередодні так званих виборів у Луганській області російські окупанти здійснюють примусову паспортизацію серед ув'язнених осіб. Водночас, зростають репресії проти тих, хто відмовляється приймати громадянство російської федерації. Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації.
Поспішаючи збільшити відсоток лояльності до Кремля, напередодні так званих "перших виборів", які заплановано на вересень, місцеві колаборанти взялися паспортизувати в’язнів, - йдеться у повідомленні.
Зауважується, що у в'язницях вводять заборону на працевлаштування на оплачуваних роботах без наявності російського паспорта. Крім того, після звільнення особі буде відмовлено у можливості отримати соціальні виплати та зареєструватися в службі зайнятості.
В ОВА додали, що на окупованих територіях загарбники планують побудувати ще 25 в'язниць до кінця 2025 року.
На окупованих територіях росіяни не збираються відновлювати зруйновані житло та інфраструктуру, однак намагаються використати ці регіони максимально корисно для власної внутрішньої політики. Тому планують побудувати там ще 25 в’язниць, значна частина яких має розпочати діяльність у так званій "ЛНР" вже до 1 січня 2026 року. Нема що їсти, нема де жити, є куди сісти, - зазначають в адміністрації.
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