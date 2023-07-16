Напередодні так званих виборів у Луганській області російські окупанти здійснюють примусову паспортизацію серед ув'язнених осіб. Водночас, зростають репресії проти тих, хто відмовляється приймати громадянство російської федерації. Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації.

Поспішаючи збільшити відсоток лояльності до Кремля, напередодні так званих "перших виборів", які заплановано на вересень, місцеві колаборанти взялися паспортизувати в’язнів, - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що у в'язницях вводять заборону на працевлаштування на оплачуваних роботах без наявності російського паспорта. Крім того, після звільнення особі буде відмовлено у можливості отримати соціальні виплати та зареєструватися в службі зайнятості.

В ОВА додали, що на окупованих територіях загарбники планують побудувати ще 25 в'язниць до кінця 2025 року.