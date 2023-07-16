Президентка Угорщини Каталін Новак відвідає Україну наступного місяця. Вона побуває у Києві та Закарпатті. Про це повідомляє Telex.

Згідно з повідомленням офісу президентки, Каталін Новак прийняла запрошення уряду України і відвідає Кримську платформу, яка відбудеться у Києві 23 серпня. Також планується можлива зустріч між угорською президенткою та президентом України Володимиром Зеленським.

Перед своїм візитом до столиці України, угорська президентка також відвідає Закарпаття, де разом з угорською громадою вшанує свято короля Стефана 20 серпня.

Варто відзначити, що останній раз Каталін Новак зустрічалася з Володимиром Зеленським 26 листопада минулого року, коли вона разом з прем'єрами Польщі та Бельгії відвідала Україну. Цей візит відбувся на найвищому рівні угорської держави до Києва з метою підтримки під час повномасштабного вторгнення російської федерації.

Нагадаємо, Угорщина погрожує продовжити блокування фінансування з Європейського союзу на військову допомогу Україні, якщо Україна не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто