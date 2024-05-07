Маємо гарні новини щодо ситуації на фронті поблизу Серебрянського лісу, - військовий [ Редагувати ]
росіяни розуміють, що не можуть взяти Серебрянський ліс, тому намагаються обійти з півночі і півдня.
Про це розповів Олександр Мамай, боєць "Гвардії наступу" у ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Поки стоїть Серебрянський ліс, поки стоїть і Сіверськ. Ворог не може реалізувати свій задум, такий собі стратегічний план з "походу" на Краматорськ і Словʼянськ. Для росіян Словʼянськ - це ідеологічно дуже важливе місто, адже із Словʼянська все починалося у 2014 році.
Поки тримається Білогорівка, тримається Сіверськ. Поки тримається Серебрянський ліс, ворог не може взяти центральну вісь. Відповідно, вони тиснуть північніше - Купʼянськ, дуже велика активність була поблизу Тернів. В районі Серебрянського лісу є гарні новини. Ворог поніс втрати. Скоро почуємо новини від офіційних представників", - сказав Мамай.
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