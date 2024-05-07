У Дендропарку Кропивницького жінка впала з оглядового колеса та розбилася насмерть. Про це Суспільному повідомила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко.

Про трагедію на номер 102 повідомили о 16:00. Загибла - місцева жителька 56-ти років.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Подробиці інциденту розповіла очевидиця Анастасія, яка перебувала у парку разом з подругою.