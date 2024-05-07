У Дендропарку Кропивницького жінка випала з оглядового колеса та розбилась [ Редагувати ]
У Дендропарку Кропивницького жінка впала з оглядового колеса та розбилася насмерть. Про це Суспільному повідомила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко.
Про трагедію на номер 102 повідомили о 16:00. Загибла - місцева жителька 56-ти років.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Подробиці інциденту розповіла очевидиця Анастасія, яка перебувала у парку разом з подругою.
Ми прийшли покататися на атракціоні "Клоун". Як тільки подругу пристебнули, а мене ще не встигли, почули дуже гучний звук. Спершу подумали, що це вибух. Почали кричати адміністратори і тоді ми вже побачили, як згодом з'ясувалося, мертву жінку, яка навіть не ворухнулася. Почали збігатися люди, наскільки я зрозуміла, її родичі. Потім атракціон закрили, всім відвідувачам сказали не наближатися, приїхала поліція і "швидка" допомога.
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