На Сумщині російські спецслужби через Telegram намагаються зірвати мобілізацію - ОВА [ Редагувати ]
Росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні, зокрема на Сумщині. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
"Ворог активно працює, щоб зірвати мобілізацію в Україні, і в тому числі і в Сумській області.
У регіоні, спецслужби рф через спеціальні телеграм-канали впливають на свідомість нашої молоді, яка виконує за винагороду відповідні завдання щодо дискредитації влади та зриву процесу мобілізації.
Рішенням Ради оборони підготовлені рекомендації для навчальних закладів та батьків школярів та студентів щодо запобігання можливої участі дітей в акціях, які проводять ворожі спецслужби.
Також Рада оборони звертається до жителів Сумщини з проханням звернули увагу на те, які інтернет-ресурси відвідують їх діти", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 2 квітня Зеленський підписав закони про зменшення віку для мобілізації з 27 до 25 років, про повторний медогляд для обмежено придатних і про електронний реєстр військовозобов'язаних.
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