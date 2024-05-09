Президента України Володимира Зеленського і народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка видалили з сайту розшуку Міністерства внутрішніх справ росії, куди їх додало донецьке управління.

Про це повідомляє видання «Медіазона».

Картки розшуку Зеленського і Порошенка випадково виявили російські державні інформагенції. МВС росії оголосило в розшук Зеленського і Порошенка. Проте зараз за анкетними даними обох президентів сайт російського відомства не видає жодних результатів.

Як встановила «Медіазона», обох — Зеленського і Порошенка — до бази розшуку додала чергова частина МВС росії в тимчасово окупованій Донеччині. Це сталося не пізніше 22 лютого, але картки розшуку помітили лише на початку травня.

6 травня російське МВС заявило, що вони були лише «технічним виконавцем» при оголошенні в розшук.