На Бахмутському напрямку після двох тижнів відносно затишшя російські війська знову пішли в наступ. Точаться запеклі бої. Водночас у Часів Яр ворог не зайшов, місто перебуває під повним контролем українських військ. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

"У нашому секторі ворог починає наступальні дії. Крайній тиждень-два був певний перепочинок, тепер вони знову починають наступати і використовувати велику кількість техніки та особового складу. Хоча щодо техніки, то рівень значно нижчий, ніж був перед цим. Вони зараз бояться використовувати техніку, тому що бійці бригади "Рубіж" одразу ж її знищують, тобто FPV працюють відмінно, і ми намагаємося знищувати все, що рухається в нашому напрямку. Відповідно, вони посилають сюди своє м'яско, свою піхоту.

Помічені військовослужбовці російської федерації, які абсолютно не орієнтуються в просторі, абсолютно не підготовлені до бойових дій. Це показник того, що вони кидають у бій зовсім нещодавно мобілізоване м'ясо просто на смерть, щоб отримати якісь мінімальні перемоги...

Ворог в Часовому Яру не пройшов ніде, ворог не в самому місті. Часів Яр - під контролем Сил оборони України", - розповів Андрій Отченаш.