Мракобєсіє, вакханалія і розпуста - це далеко не весь список заголовків російських ЗМІ про Євробачення, яке нині триває у шведському Мальмо. На болотах і досі не можуть змиритися із виключенням країни із переліку учасників пісенного конкурсу, яке було обумовлене вторгненням в Україну. Тепер у рф називають Євробачення заполітизованим. Хоча самі ж і використовували цей пісенний майданчик для просування наративів і виправдання злочинних дій на нашій території. Як? З'ясував Даніїл Снісар.

Вони співали про кохання.

Поліна Гагаріна:

А потім окупували території та вбивали українців.

Тімур Мірошниченко, український ведучий, коментатор Євробачення:

Богдан, блогер:

Як росія роками маскувала свою суть на сцені Євробачення? З'ясуємо далі.

З "Калінкой-малінкой", військовим оркестром, танками та літаками на сцені: так росія відкривала Євробачення у Москві у 2009 році, шокувавши єврофанів. Адже замість свята толерантності й свободи, концерт тоді нагадував північнокорейський парад.

Тімур Мірошніченко, український ведучий, коментатор Євробачення:

Олег Постернак, політтехнолог:

А далі була анексія Криму. У цей час країна-агресорка змінила пісенний курс: на Євробачення почали відправляти виконавців з миролюбними композиціями. У такий спосіб створюючи ілюзію, буцімто росія - месія, головний миротворець.

Тімур Мірошниченко, український ведучий, коментатор Євробачення:

У 2014 році, коли зелені чоловічки з підрозділу "Іх там нєт" захоплювали український півострів, представниці росії, сестри Толмачови, виконували трек про возз'єднання двох половин через любов. Власне, у російській версії пісня так і називається "Половина". Тоді її сенс і постановки номера зчитували по-різному. Але підтекст про "родную гавань" був очевидним, принаймні для українців.

Богдан-Олег Горобчук, автор YouTube-проєкту "Культуртригер":

У пісні був такий рядок "Living on the Edge closer to the Crime", і вони співали оце "крайм" дуже схоже на "Cry Me", і відповідно англійською мовою це дуже було близько до того, що росія стала ближчою до Криму. І навіть за цей проступок, ясна річ, що виник скандал і за цей момент їх мало не виключили. В будь-якому разі, це була така ознака політизації конкурсу.