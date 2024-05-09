Мракобєсіє, вакханалія і розпуста - це далеко не весь список заголовків російських ЗМІ про Євробачення, яке нині триває у шведському Мальмо. На болотах і досі не можуть змиритися із виключенням країни із переліку учасників пісенного конкурсу, яке було обумовлене вторгненням в Україну. Тепер у рф називають Євробачення заполітизованим. Хоча самі ж і використовували цей пісенний майданчик для просування наративів і виправдання злочинних дій на нашій території. Як? З'ясував Даніїл Снісар.

Вони співали про кохання.

Поліна Гагаріна:

Ми всі спілкуємось однією мовою. І мова ця - любов!

А потім окупували території та вбивали українців.

Тімур Мірошниченко, український ведучий, коментатор Євробачення:

Напали на Україну, анексували Крим, а тут у нас голуби Миру.

Богдан, блогер:

Психологічні спецоперації на інформаційному ґрунті росія використовує, зокрема, і на майданчику Євробачення.

Як росія роками маскувала свою суть на сцені Євробачення? З'ясуємо далі.

"Ігнорувати по повній". Навіть попри насичений внутрішній порядок денний, оминути головну культурну подію в Європі на болотах не змогли. У Держдумі закликали росіян не звертати уваги на Євробачення. Хоча ще кілька років тому зі шкіри лізли, щоб повернутися до участі в пісенному конкурсі та просувати й далі свої меседжі з великої сцени.

З "Калінкой-малінкой", військовим оркестром, танками та літаками на сцені: так росія відкривала Євробачення у Москві у 2009 році, шокувавши єврофанів. Адже замість свята толерантності й свободи, концерт тоді нагадував північнокорейський парад.

Тімур Мірошніченко, український ведучий, коментатор Євробачення:

І чого там тільки не було, аби показати, наскільки могутня наша росіюшка. Так-от вони використовували це. Насправді середина нульових, мені здається, це якраз таки той період, коли росія на всіх абсолютно майданчиках намагалася показати себе такою свєрхдержавою.

Олег Постернак, політтехнолог:

Для росії участь в Євробаченні було моментом визнання і моментом підкреслення там якоїсь культурної самобутності, елементом системи та стратегії нав'язування російського.

А далі була анексія Криму. У цей час країна-агресорка змінила пісенний курс: на Євробачення почали відправляти виконавців з миролюбними композиціями. У такий спосіб створюючи ілюзію, буцімто росія - месія, головний миротворець.

Тімур Мірошниченко, український ведучий, коментатор Євробачення:

Це типу таке послання світу, що це ж не ми такі нехороші, ми такі білі й пухнасті, і насправді найстрашніше те, що все одно величезна кількість людей це сприймають і вірять, що насправді вони за мир.

У 2014 році, коли зелені чоловічки з підрозділу "Іх там нєт" захоплювали український півострів, представниці росії, сестри Толмачови, виконували трек про возз'єднання двох половин через любов. Власне, у російській версії пісня так і називається "Половина". Тоді її сенс і постановки номера зчитували по-різному. Але підтекст про "родную гавань" був очевидним, принаймні для українців.

Богдан-Олег Горобчук, автор YouTube-проєкту "Культуртригер":

У пісні був такий рядок "Living on the Edge closer to the Crime", і вони співали оце "крайм" дуже схоже на "Cry Me", і відповідно англійською мовою це дуже було близько до того, що росія стала ближчою до Криму. І навіть за цей проступок, ясна річ, що виник скандал і за цей момент їх мало не виключили. В будь-якому разі, це була така ознака політизації конкурсу.

Олег Постернак, політтехнолог:

Для чекістського керівництва російської федерації - спорт, музика завжди були наочним прикладом присутності у світовому контексті та моментом, який дозволяв підсвічувати в медіа роль держави в пропагандистських наративах.

На той час чути про відсторонення росії від пісенного змагання в євроспільноті не хотіли. Мовляв, подія - поза політикою. Але Україна не відступала й перетворила власну участь на культурну зброю. Так світ почув переможну композицію Джамали про страждання кримських татар під час їхньої примусової депортації з Криму радянською владою. У росіян від такого тріумфу тоді неабияк палало.

Тож 2017 року конкурс мав відбутися у Києві. Здавалося, росія просто відмовиться від участі. Та й представляти свого виконавця там не поспішали. Але в останній день, коли заявку ще можна було подати, "пєрвий канал" таки презентує пісню.

Тоді співачці з росії заборонили в'їзд в Україну на три роки. Адже з'ясувалося, що дівчина виступала в окупованому Криму, нелегально перетнувши кордон, що є порушенням українського законодавства. І в кремлі це прекрасно розуміли.

Богдан-Олег Горобчук, автор YouTube-проєкту "Культуртригер":

росія спеціально спроєктувала так участь виконавиці, яка виступала перед тим у Криму, і це водночас суперечило українському законодавству, і в Україні це виглядало як абсолютно обґрунтоване недопущення цієї виконавиці, тоді як росія використовувала свої інформаційні ресурси по всій Європі для того, щоб показувати Україну як антидемократичну закриту державу, яка суперечить цінностям Євробачення.

Тімур Мірошниченко, український ведучий, коментатор Євробачення:

Але знову ж таки не використати можливість показати світові, що ми такі хороші, ми от таку співачку інклюзивну обрали, а Україна така погана - не пускає. Звісно, вони використовують будь-які методи, це було очевидно, що умовно кажучи, в день перемоги Джамали, що наступного року росія в Україну не поїде. Проте вони витратили купу грошей, влаштували спектакль багатомільйонний для того, щоб використати цю ситуацію на свою користь.

Позбутися росії у конкурсі остаточно вдалося лише у 2022 році. Коли весь світ побачив, які звірства "міротворци" коїли в Україні, як захоплювали нашу землю.