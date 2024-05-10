Наш наступний матеріал - про військового із позивним "Байкер". Він рятує захисників на передовій, а коли приїздить у тил - проводить тренінги для цивільних, як зберегти життя у надзвичайних ситуаціях. Навчання бачила і наша знімальна група, репортаж Ірини Васюри.

До моменту, поки не стане боляче, і ще трішки.

Олександр Корнійчук показує, як рятувати себе і побратимів. Пояснює, як зупинити кровотечі, перев'язати різні рани та евакуювати трьохсотих. Усі поради з власного досвіду, він уже 10 років на війні.

Ми уже розпочали рятувальну операцію, я прошу, підготуйте мобільний телефон.

А це тренінг з домедичної допомоги для цивільних. Коли не на ротації, Олександр проводить такі заняття. Чоловік розповідає, свого часу закінчив медучилище, але не думав, що пов'яже життя з медициною. Усе змінилося під час Революції Гідності.

Олександр Корнійчук, фельдшер 27-ї Печерської бригади Нацгвардії України:

Ми, коли почався майдан, вже були на Майдані, і там навчали медиків надавати медичну допомогу, а як війна почалась, то куди далі, далі вперед і хлопців навчати.

Згодом Олександр пішов служити у медичну роту, нині він фельдшер у 27 бригаді. Через своє захоплення мотоциклами отримав позивний "Байкер". Веде тікток, де розповідає, як врятувати життя, якщо під рукою немає аптечки. Ділиться цими знаннями й на тренінгах.

Я можу взяти зняти свою майку, а бажано, щоб це було хб, це може бути марлевий відріз, і зробити прямий тиск на рану.

Пов'язки - підручний одяг, а замість турнікета - ремінь. Це може допомогти виграти час до приїзду професійних медиків.

- Якщо я буду зараз жаліти його, він помре. На чаші терезів життя і здоров'я, що ви виберете? - Життя.

Мінно-вибухові травми - найбільш поширені на війні, розповідає Олександр. Та найперше, під час будь-яких поранень, це зупинка кровотечі.

Олександр Корнійчук, фельдшер 27-ї Печерської бригади Нацгвардії України:

Є стандарти. Якщо ти будеш відштовхуватись від стандартів, у тебе є шанс людину спасти. І якщо ми всі будемо стандартів дотримуватися, то ми кажемо, що техніка безпеки написана кров'ю.

Лише за минулий рік Олександр провів понад триста тренінгів. Учасників завжди чимало.

Володимир Лесь, учасник тренінгу:

Сьогодні війна, треба розуміти, що робити і як робити, друге - я так само байкер, тож я розуміюсь в цьому, також виїжджаю на ДТП, по місту Черкаси, сьогодні у мене маленька дитина, і це забезпечити себе і дитину.

Вміти надати домедичну допомогу повинен кожен, переконаний Олександр. І не лише на передовій. І радить українцям більше відвідувати подібних курсів і робити свій, посильний, вклад у перемогу.

Олександр Корнійчук, фельдшер 27-ї Печерської бригади Нацгвардії України: