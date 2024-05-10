Акціонери фондової біржі ПФТС визнали недоцільним провадження подальшої діяльності з організації торгівлі цінними паперами та фінансовими інструментами. тому вирішили звернутися до регулятора з проханням анулювати її ліцензії. Про це повідомляється в матеріалах загальних зборів ПФТС від 29 квітня.

Причина такого рішення - неможливість забезпечення приведення діяльності ПФТС у відповідність з вимогами положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), які передбачають необхідність мати "власні кошти" у розмірі 22 млн грн. За даними останньої доступної звітності "грошові кошти" біржі на кінець 2022 року становили 11,9 млн грн.

Мажоритарним акціонером ПФТС (49,9% акцій) з 2020 року є найбільша товарна біржа Китаю BOCE (Hong Kong) Co. Limited. Її директор Янь Дуншен направляв листа президенту Володимиру Зеленському, голові Офісу президента Андрія Єрмака, членів уряду та голови НКЦПФР Руслана Магомедова з проханням "посприяти тимчасовому відтермінуванню на період дії воєнного стану" вимог згаданого положення.

Аби відповідати нормативам регулятора акціонери 29 квітня вирішили провести додатковий випуск акцій на 30 млн грн. Але, схоже, що китайські інвестори не зможуть взяти участь у викупі додаткових акцій і відповідно збільшенні статутного капіталу.

Питання про надання ПФТС фінансової допомоги для відповідності вимогам НКЦПФР набрало 24,9% присутніх на зборах акціонерів голосів, і таким чином рішення не було прийнято.

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У 2020 році 49,9% акцій ПФТС викупила китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange (BOCE).

Фондова біржа ПФТС - найстаріша на українському фондовому ринку, вона існує з 1996 року. Крім неї, є ще біржа "Перспектива" та Українська біржа.

У вересні 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розраховує на створення в Україні справжнього фондового ринку.

У червні 2021 року Кабмін підписав меморандум про взаєморозуміння з ЄБРР, Американською торговельною палатою та USAID про створення Національної біржі.

Нагадаємо, у грудні 2020 року в Україні дозволили торгувати акціями Facebook, Tesla та Microsoft.