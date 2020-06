IPO - первая публичная продажа акций частного предприятия. Она помогает эмитентам увеличить капитализацию компании, а инвесторам - хорошо заработать. Какие IPO в 2020 показали высокую прибыль и как украинцам купить ценные бумаги перспективных компаний.

За последние 8 лет было 96 (из 97) публичных размещений, в которых приняли участие клиенты международной группы Freedom Holding Corporation, частью которого является инвестиционная компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. Как показала статистика компании, средняя прибыль по таким сделкам составила +47% до завершения локап-периода (три месяца, на протяжении которых нельзя продавать ценные бумаги, купленные при проведении IPO) и +108% до момента сбора статистики (14 мая 2020 года).

Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что IPO приносит высокий доход (но и большие риски) и в нем заинтересованы украинские инвесторы. Какие акции могут принести больше 48% в период локапа и после него?

Самые прибыльные IPO в 2020 году

Эти компании показали серьезный рост в локап-период и продолжают расти ускоренными темпами. Вот три примера таких эмитентов (данные собраны экспертами ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА по состоянию на 14 мая 2020 года):

Beyond Meat. Доходность до завершения локап-периода - +620%, до момента сбора данных - +448%. Компания изготавливает заменитель мяса. Продукция выпускается под брендами Beyond Beef Crumbles и Beyond Chicken Strips (замороженное мясо), а также Beyond Sausage и The Beyond Burger (мясо, готовое к употреблению).

Twilio Inc. Прибыльность до окончания трехмесячного периода - +328%, после - +1169%. Компания разрабатывает программное обеспечение для облачной платформы, коммуникаций и предоставления услуг.

Roku Inc (ROKU). Доходность до завершения периода локапа - +272%, после - +808%. Компания принимает участие в предоставлении потоковой платформы для телевидения. Сегмент Player - это чистая продажа потоковых медиаплееров и аксессуаров, которые реализуются через сайт, дистрибьюторов и мелких торговцев.

Все три эмитента продемонстрировали значительный рост еще в первые три месяца. Но, как показывает статистика, ориентироваться только на этот показатель не стоит.

Компании, показавшие доходность после локап-периода

Акции эмитентов могут не показать результат в период локапа, но позже существенно подняться в стоимости. Вот несколько ярких примеров:

Beam Therapeutics. Отрасль - биотехнологии и лекарства. Прибыль до локапа - 0%, сейчас - +17%.

ZTO Express Cayman. Отрасль - воздушные курьерские услуги. До локапа акции демонстрировали отрицательную доходность - -37%, а потом рост до +61%.

Livongo Health. Сфера деятельности - оборудование для здравоохранения. До завершения локапа - -19%, сейчас - +107%.

Fiverr International. Сфера деятельности - деловые услуги. До - -1%, после - +160%.

Ferrari NV. Отрасль - автомобильная промышленность. Раньше - -20%, сейчас - +202%.

Planet Fitness. Сфера деятельности - отдых. До - -6%, после - +225%.

Bioxcel Therapeutics. Отрасль - биотехнологии и лекарства. До локапа - -3%, сейчас - +270%.

Match Group. Сфера деятельности - бытовые услуги. До - -13%, после - +549%.

К слову, Facebook во время локапа тоже показал отрицательную доходность -47%, но позже стоимость акций выросла на +453%.

Из всего этого делаем вывод, что не нужно зацикливаться на локап-периоде. Разные эмитенты в будущем могут показывать разную динамику в зависимости от конъюнктуры рынка, перспектив, повышения и снижения спроса на продукцию или услугу.

Например, четыре новых IPO - ORIC Pharmaceuticals, Revolution Medicines, Lyra Therapeutics, Passage BIO - продемонстрировали положительную динамику от +2% до +119%. Все эмитенты - медицинские и биофармацевтические предприятия, которые во время карантина стали востребованными среди инвесторов.

Как инвестировать в IPO украинцам

К сожалению, публичное размещение акций не пользуется популярностью в Украине. И причин тому может быть несколько: от нежелания отечественных бизнесменов раскрывать информацию о своей деятельности до недостаточной защиты прав собственности на акционерный капитал. Поэтому даже отечественные эмитенты проводят IPO на европейских биржах (например, МХП - Мироновский хлебопродукт (MHPC)). Как в этом случае принять участие в IPO, если вы являетесь гражданином Украины?

Единственный шанс купить акции на IPO инвесторам-украинцам - заключить сделку через зарубежного брокера, у которого есть доступ к иностранным биржам. Такую возможность открывает, к примеру, ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА, поскольку компания входит в состав международного холдинга.

При выборе эмитента стоит обращать внимание не на громкие названия, а на бизнес-стратегию, инновации и финансовые показатели. В любом случае персональный консультант инвестиционной компании, в которую вы обратитесь, подготовит подробный анализ эмитентов и поможет с подбором выгодного IPO.