В ближайшие три года в Украине появится Национальная биржа торговли капиталом и товарами (NEXT). Ее создание предусматривает меморандум, который правительство Украины подписало с Американской торговой палатой, USAID и ЕБРР. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Подписание этого документа является первым шагом к созданию полноценного Фондового рынка, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Это действительно историческое событие, которое даст новый толчок для развития интегрированного в международную финансовую систему рынка капитала в Украине. Фондовый рынок - это один из самых качественных механизмов привлечения внутренних и внешних инвестиций в реальный сектор экономики. Это новые возможности для бизнеса и инвесторов.

Читайте также Майнинг биткойнов: сколько стоит и приносит

По мнению премьера, запуск рынка капитала и товаров позволит сделать украинскую экономику более прозрачной. Это будет способствовать искоренению коррупции и злоупотреблениям на рынке, а также улучшит определение цены на товары.

От запуска Национальной биржи выиграют и простые украинцы, уверен глава правительства.

Наши граждане получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Государство получит увеличение инвестиций, новые рабочие места, экономическое развитие.

Напомним, что недавно власти разрешили обращение в Украине акций шести крупных международных компаний: Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft, Visa и Advanced Micro Devices. Таким образом украинцы смогут по упрощенной процедуре приобретать акции крупных иностранных компаний.

Читайте также Как украинцу инвестировать в IPO и заработать +48%

Вместе с тем Нацкомиссия по ценным бумагам предупреждает о рискованных инвестициях. Такими считаются бинарные опционы, forex-трейдинг, криптобиржи, микрокредитование.

Комиссия считает, что большинство таких компаний построены по принципу финансовых пирамид, когда доходы первых инвесторов обеспечиваются взносами новых участников.

Как правило, они зарегистрированы в зонах со льготным налогообложением: на Сейшельских островах, ОАЭ, Британских Виргинских островах, Кипре, Сент-Винсент и Гренадине, республике Вануату.

[[НОВОСТЬ-2370897-В Европе создают "супербиржу": Euronext купил Borsa Italiana]]

Ранее "Подробности" писали о том, как пандемия изменила предпочтения инвесторов.