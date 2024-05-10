Депутат Ірпінської ради Олександр Пікулик не задекларував майно вартістю в сотні мільйонів гривень та веде спосіб життя який не відповідає задекларованим статкам, а сама декларація більше схожа на фентезі! Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Київщина Інформ".

Офіційно депутат Пікулик з дружиною Пуставською прописані в будинках не придатних до проживання. Однак фактично родина Пікуликів вже понад 10 років проживає в елітному заміському будинку в курортній Лісовій Бучі. Вартість якого перевищує 500 тисяч доларів! Даний маєток не зазначено в декларації!

Також депутат не задекларував коштовні годинники, антикварну зброю, земельні ділянки та елітний автопарк. Зокрема Mercedes-Benz s63 AMG, зареєстрований на Пуставську Галину Володимирівну. Авто перебуває в постійному користуванні Пікулика а його вартість - понад десять мільйонів гривень. Саме на цьому авто з дозволу КОВА Пікулик під час війни 4 рази перетинав кордон. Однак на запит журналістів в адміністрації так і не змогли надати інформацію щодо мети таких подорожей Пікулика.

Журналісти також оприлюднили документи, відповідно до яких, мати Пікулика витратила понад 50 мільйони гривень на покупку елітної нерухомості. Такою ж нерухомість володіє і дружина Пуставська, вартість якої понад 10 мільйонів гривень. Крім того дружина під час депутатства Пікулика заволоділа багатомільйонним бізнесом. Про що офіційно набула корпоративних прав в низці фірм, які тісно переплітаються з чоловіком.

Загалом за час депутатства Пікулик придбав близько 40 об'єктів нерухомого майна, елітні авто та набув багатомільйонні статутні капітали в декількох фірмах. Лише на будівельних схемах відмив понад 2 мільярди гривень, про які жодного слова в декларації. Тоді як держава недоотримала близько пів мільярда податків.