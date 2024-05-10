Патріарх Варфоломій відповів, чи візьме участь у саміті миру [ Редагувати ]
Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у глобальному саміті миру, який пройде у червні у Швейцарії.
Про це повідомив у своєму Twitter президент Володимир Зеленський.
"Привітав Його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові. Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі", - написав Зеленський.
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