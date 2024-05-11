Харківщина залишається однією з найбільш замінованих регіонів країни. На вибухових предметах - з початку деокупації регіону підірвалося й загинуло 75 людей. 211 - отримали каліцтва. Окупанти залишили по собі поля із мінними загородженнями й розтяжки-пастки. Порівняно з іншими областями, тут найбільша кількість протипіхотних мін. Фахівці порахували, для того, щоб очистити Харківщину, потрібно, щоб 120 тисяч саперів працювали щодня впродовж десяти років. У рятувальників та військових нині стоїть задача - розмінувати лінії електропередач. Боротися із засміченістю вибуховими предметами на територіях громад допомагають демінери гуманітарних міжнародних організацій. Перші шість очищених ділянок днями вони передали громадам.

Пан Олександр показує пляж на березі Печенізького водосховища.

Олександр Счисльонок, підприємець:

Тут було місце відпочинку, люди приїжджали сюди з палатками, з дітьми, шашлики, дитячі майданчики. Після початку вторгнення тут розміщувалися російські сили. Там ми можемо побачити, залишився їхній бліндаж, і оця вся територія була замінована.

Понад рік тут працювали сапери гуманітарного розмінування. Берег очистили.

Тепер можна розпочинати сезон, хоча заходити у воду ще заборонено - там лишилися міни. На цьому березі працювали сапери міжнародної гуманітарної організації.

Ліана - раніше була швачкою. Зараз - працює демінером. Показує, як треба шукати розтяжки у високій траві.

Я починаю рукою вести от шнура до 60 см, якщо раптом я на руку обіймаю розтяжку і роблю доріжку для щупа. Я знаходила розірвану розтяжку.

Таких, як Ліана, демінерів, на Харківщині нині - 250 людей. Стів Волліс, який організовує їхню роботу, колись був парамедиком у Великій Британії, працював у різних країнах експертом із хімічної та біологічної зброї. Та коли у 2022 приїхав на Харківщину, був вражений і масштабами мінного забруднення. І підступністю, з якою росіяни залишили по собі мінні пастки.

Стівен Волліс, керівник The HALO Trust у східному регіоні:

На відміну від інших регіонів, окрім ліній, з, наприклад, протитанкових мін, тут також є лінії з протипіхотних мін. І це все перетинається, тобто ви можете виявити протитанкову міну, на якій лежить протипіхотна міна. І все це ще з додаванням піхотних мін на розтяжках. Тут були надпотужні бої. І тут можна очікувати будь-які інші боєприпаси.

За таких умов, робота просувається дуже повільно. За день демінер проходить не більше як 30 метрів. Над першими шістьма ділянками фахівці працювали майже рік. І ось - передають перевірені площі представникам місцевої громади.

Серед тих, хто приймає роботу і староста села Петрівське.

Володимир Фоменко староста Петрівського старостинського округу Балаклійської міської ради:

В період з квітня 2022 року по вересень 2022 року село Петрівське було постійно під обстрілами. Багато снарядів і мін, які прилетіли, але не розривалось, з касетних мін. І ще було заміновано поля, в нас було заміновано підходи до села.

На Харківщині - це вперше, коли саме гуманітарна організація взялася за розмінування. Сил та засобів для очищення величезних територій від мін і снарядів - не вистачає. Бо сапери надзвичайників і військових поки що працюють лише з критичною інфраструктурою, лініями електропередач.

Іван Сокол директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА:

І якщо ми кажемо про те що на початок деокупації таких ліній електропередач налічувалось близько 12 000 км, то зараз ми кажемо що 4 000 вже розміновано. Результатом роботи це є з 415 населених пунктів Так, у нас залишилось всього 63 населені пункти, які на даний час не підключені до електроживлення.

Демінери міжнародної гуманітарної організації вже запланували на Харківщині 176 ділянок для роботи. Кажуть, нові, вже безпечні площі, здаватимуть що три-чотири тижні.