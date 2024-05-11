11 травня почнеться фінал Євробачення-2024, який цього року проходить у шведському Мальме. Гранд-фінал почнеться о 22:00 за київським часом. Український дует alyona alyona & Jerry Heil виступатимуть під номером 2.

Трансляція Євробачення відбуватиметься на таких платформах:

телеканал "Суспільне Культура"

сайти "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення"

YouTube-канал "Євробачення Україна"

Facebook-сторінки "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший", "Євробачення Україна"

"Радіо Промінь".

На сцену вийдуть представники 26 країн, які виступатимуть у такому порядку:

Швеція | Marcus & Martinus - Unforgettable;

Україна | alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria;

Німеччина | ISAAK - Always On The Run;

Люксембург | TALI - Fighter;

Нідерланди | Joost Klein - Europapa;

Ізраїль | Eden Golan - Hurricane;

Литва | Silvester Belt - Luktelk;

Іспанія | Nebulossa - ZORRA;

Естонія | 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi;

Ірландія | Bambie Thug - Doomsday Blue;

Латвія | Dons - Hollow;

Греція | Marina Satti - ZARI;

Велика Британія | Olly Alexander - Dizzy;

Норвегія | Gåte - Ulveham;

Італія | Angelina Mango - La Noia;

Сербія | TEYA DORA - RAMONDA;

Фінляндія | Windows95man - No Rules!;

Португалія | iolanda - Grito;

Вірменія | LADANIVA - Jako;

Кіпр | Silia Kapsis - Liar;

Швейцарія | Nemo - The Code;

Словенія | Raiven - Veronika;

Хорватія | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim;

Грузія | Nutsa Buzaladze - Firefighter;

Франція | Slimane - Mon Amour;

Австрія | Kaleen - We Will Rave.

Йоста Кляйна, який мав представляти Нідерланди на пісенному конкурсі "Євробачення-2024", дискваліфіковано від участі.

Дискваліфікація відбулася через його поведінку до жінки-члена телевізійної команди.

Після початку повномасштабного вторгнення, Кляйн виступав у Санкт-Петербурзі та співпрацював з російськими артистами. У березні 2022 року випустив трек, у якому висловлював кохання до рф.