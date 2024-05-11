Фінал Євробачення-2024: де і коли дивитися трансляцію [ Редагувати ]
11 травня почнеться фінал Євробачення-2024, який цього року проходить у шведському Мальме. Гранд-фінал почнеться о 22:00 за київським часом. Український дует alyona alyona & Jerry Heil виступатимуть під номером 2.
Трансляція Євробачення відбуватиметься на таких платформах:
- телеканал "Суспільне Культура"
- сайти "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення"
- YouTube-канал "Євробачення Україна"
- Facebook-сторінки "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший", "Євробачення Україна"
- "Радіо Промінь".
На сцену вийдуть представники 26 країн, які виступатимуть у такому порядку:
- Швеція | Marcus & Martinus - Unforgettable;
- Україна | alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria;
- Німеччина | ISAAK - Always On The Run;
- Люксембург | TALI - Fighter;
- Нідерланди | Joost Klein - Europapa;
- Ізраїль | Eden Golan - Hurricane;
- Литва | Silvester Belt - Luktelk;
- Іспанія | Nebulossa - ZORRA;
- Естонія | 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi;
- Ірландія | Bambie Thug - Doomsday Blue;
- Латвія | Dons - Hollow;
- Греція | Marina Satti - ZARI;
- Велика Британія | Olly Alexander - Dizzy;
- Норвегія | Gåte - Ulveham;
- Італія | Angelina Mango - La Noia;
- Сербія | TEYA DORA - RAMONDA;
- Фінляндія | Windows95man - No Rules!;
- Португалія | iolanda - Grito;
- Вірменія | LADANIVA - Jako;
- Кіпр | Silia Kapsis - Liar;
- Швейцарія | Nemo - The Code;
- Словенія | Raiven - Veronika;
- Хорватія | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim;
- Грузія | Nutsa Buzaladze - Firefighter;
- Франція | Slimane - Mon Amour;
- Австрія | Kaleen - We Will Rave.
Йоста Кляйна, який мав представляти Нідерланди на пісенному конкурсі "Євробачення-2024", дискваліфіковано від участі.
Дискваліфікація відбулася через його поведінку до жінки-члена телевізійної команди.
Після початку повномасштабного вторгнення, Кляйн виступав у Санкт-Петербурзі та співпрацював з російськими артистами. У березні 2022 року випустив трек, у якому висловлював кохання до рф.
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