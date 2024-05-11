Російський диктатор володимир путін блефує про можливість застосування ядерної зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Він нічого не виграє від цього, але все втрачає. Деякі країни на його боці, або він так думає. Китай явно підтримує Росію, глобальні партнери в Латинській Америці, Африці теж швидше на боці Путіна. Але якщо загрози стануть реальністю, все партнерство зникне в одну мить", - заявив він.

Ландсбергіс дав зрозуміти, що позиція, зайнята деякими провідними державами, щоб уникнути ескалації, може виявитися згубною.

"Цей шлях, якщо слідувати нашій стратегії, веде до руйнування країни. Він може призвести до справжнього конфлікту вже за межами України, до нього можуть бути залучені інші країни. Тому що ми посилаємо Путіну дуже чіткий сигнал: якщо ви нам загрожуєте, ми відступаємо", - заявив міністр.