В центрі Броварів пролунав вибух [ Редагувати ]
В центрі Броварів на Київщині пролунав вибух, є постраждалі. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.
Сталось це на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет" приблизно о 20:40. За попередньою інформацією, постраждали дві особи, один з них співробітник поліції.
На місці працюють правоохоронці та медики. Подробиці інциденту зʼясовуються.
по темі
У Бердянську в неділю, 5 травня, на Великдень, пролунав вибух
Фінал "Євробачення-2024" розпочнеться о 22:00 за київським часом в суботу, 11 травня. Подія відбувається у Мальме, Швеція
Український президент Володимир Зеленський назвав населені пункти де нині ведеться оборонні операції
У неділю, 12 травня, в Україні прогнозуються нічні заморозки. Проте вдень буде тепло
Україна не перебуває в досить сильній позиції для того, щоб почати переговори з росією про завершення збройного конфлікту