Вибух гранати у Броварах: з'явились нові подробиці [ Редагувати ]
Чоловіку, який підірвав гранату у Броварах, повідомили про підозру 12 травня. Він виявився рецидивістом та знаходився у розшуку.
Так, за даними поліції, правопорушник вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотичних засобів та на момент вчинення злочину перебував в розшуку.
Як все сталося
Поліцейські Броварського управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомою особою.
Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.
Що відомо про стан поліцейського та підривника
На 12 травня поліцейський та правопорушник перебувають у лікарні, де їм надається медична допомога.
"Внаслідок вибуху 37-річний правоохоронець отримав поранення ніг та лівої руки. Загрози його життю і здоровʼю немає. Також поранення отримав і сам 37-річний правопорушник, а саме травму лівої ноги та обох рук", - зазначили у поліції.
Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
За вчинений замах на життя поліцейського передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
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