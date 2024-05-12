Важкі бої нині точаться по всій лінії фронту. Росіяни атакують позиції сил оборони. Наші вояки стримують ворожий натиск та завдають ударів у відповідь. Під обстрілами й тилові міста Донеччини. За минулу добу знову є потерпілі. Про ситуацію зі східного фронту - далі в огляді.

Боєприпасів для обстрілів у росіян не меншає. Деокуповані населені пункти Луганщини щоденно під ударами. Противник нищить і руйнує останні крихти цивільного життя.

Артем Лисогор, начальник Луганської ОВА:

Другу добу поспіль росіяни б'ють по житловій забудові Невського, де ще залишається місцеве населення. Ворог застосовував артилерію та міномети різних модифікацій. Також артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Куземівка та Стельмахівка. Авіаційні удари загарбники спрямували по Твердохлібовому та Сергіївці. Ворожі атаки відбиті біля Стельмахівки, Макіївки, Невського, у Серебрянському лісі та у Білогорівці.

На кадрах з Білогорівки від воїнів 81-ї окремої аеромобільної - вдале полювання наших дроноводів на російського окупанта. А цим відео поділилися бійці третьої штурмової. Напередодні під Райгородкою вони взяли в полон заступника командира взводу і старшого сержанта 752-го полку рф... Під час спроби штурмувати наші позиції ворог був розбитий, а 28 окупантів - знищені.

Хочу вам сказать, что вы нам нужнее, чем руководству вашей страны, вашему командованию, потому что вас к нам отправили обнулиться. А нам вы, как минимум, нужны для обменного фонда.

Палає і російська техніка. На кадрах 77-ї окремої аеромобільної вдале знищення ворожого танка неподалік села Коломийчиха.

На Лиманському напрямку наші оборонці стримують наступ ворожої орди. І завдають росіянам значних втрат. Минулої доби тут було відбито 10 атак противника.

На Краматорській ділянці наші воїни відбили 27 штурмів. росіяни продовжують спробу просунутися у бік Часового Яру. Це свіжі кадри спецпідрозділу "Кракен!, де вони нищать противника за допомогою FPV-дронів.

Олександр Штупун, речник Генштабу ЗСУ:

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Карлівка, Миколаївка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Прогрес, Новогродівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. Там напередодні окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку українські захисники відбили 16 атак в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське.

Напередодні ворог обстріляв і десяток населених пунктів Донеччини, двоє людей поранені.

А це кадри евакуаційного рейсу "Білих янголів" до Красногорівки. Екіпаж поліції, ризикуючи життям, продовжує вивозити мирних людей з палаючого міста.

З кожним днем, розуміючи небезпеку, все більше людей просять про порятунок.

Цього разу ворог прицільно намагався знищити поліцейських разом з місцевим жителями.

Снаряди лягли за 100 метрів від евакуаційної автівки. Та поліцейські не розгубилися й швидко вивезли людей з-під вогню. Тих, кому потрібна була меддопомога - доправили в лікарню. Проте, щодня тут стає все небезпечніше. Тож місцевих жителів просять не ризикувати життям і виїжджати.