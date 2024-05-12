За добу в горах біля кордону з Румунією зловили десять чоловіків, які намагалися незаконно втікти з України. Про це 12 травня повідомила Державна прикордонна служба України.

Кілька груп "туристів", які планували горами дістатися сусідньої Румунії, зупинили прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону.

Одного жителя Хмельниччини та двох жителів Рівненщини помітив під час патрулювання з повітря екіпаж гелікоптера прикордонників. Чоловіки саме милувалися красою озера Несамовите. Однак апогеєм подорожі трійки спритників мала стати Румунія, куди вони планували потрапити, подолавши ще 12 км шляху.

Ще двох чоловіків з Київщини та Херсонщини затримав прикордонний наряд за 7 км від українсько-румунського кордону. Від несподіваної зустрічі з прикордонниками в одному з гірських урочищ, "верхолази" вдалися навтьоки. Щоб їх зупинити, прикордонники були змушені стріляти.

Житель Львівщини свій "туристичний" маршрут в Румунію проклав через озеро Бребенескул. Троє його "колег" з Миколаївщини та Одещини збиралися підкорювати гору Клифа. Не зміг пройти повз наряди прикордонників й житель Житомирщини, який також збирався у високогір’я Карпат, щоб незаконно перетнути держрубіж.

Зрештою, кінцевим пунктом у маршрутах усіх подорожувальників став прикордонний підрозділ, куди їх доставили з метою з’ясування обставин правопорушення.

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерували до суду.

Нагадаємо, 6 травня з Тиси дістали тіла шести потопельників.