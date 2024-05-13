У Львові тривають масштабні забіги на підтримку ЗСУ [ Редагувати ]
У Львові другий день поспіль тривають масштабні забіги на підтримку захисників України. Найпершими участь взяли наймолодші. Дітлахи подолали дистанцію у сто метрів.
Своїх побратимів підтримали поранені військові. Дистанцію бійці долали на протезах та на колісних кріслах. І вкотре довели: вони - нескорені, а Україна - незламна.
У забігу "Кілометр подяки" беруть участь усі охочі. Тут і дорослі, і юні бігуни. Головна мета - підтримати українських захисників.
За своїх побратимів вболівають і важкопоранені бійці.
Серед учасників є і ті, хто вперше вирішив взяти участь у забігу.
Ольга, учасниця забігу подяки:
Ми минулого року на ВДНГ побачили забіг кілометровий. Це був забіг подяки, і бігли за щось, за своє місто, за своїх героїв, і ми тоді поплакали на ньому, і вирішили, що побіжимо наступний.
До дистанції готуються важкопоранені захисники. Хтось - на протезах, а хтось - на колісному кріслі.
Василь Курилович, боєць Національної Гвардії України:
Хочу себе показати, що навіть без кінцівок життя продовжується. У мене є діти, які мене люблять, а тепер 21 століття, ноги є всякі різні. Поставлять, буду бігати, як я кажу, що візьму ноги в термінатора, і буду трохи термінатором.
Найбільшим мотиватором та підтримкою у захисника є рідні. Вони завжди поруч і навіть сьогодні не відходять ні на крок.
Серед учасників є військові, які нещодавно отримали протези. Олександр Рясний 2 місяці вчиться ходити. Спеціального бігового протеза у захисника немає. Тому дистанцію долатиме на звичайному.
Олександр Рясний, військовослужбовець ЗСУ, учасник заходу:
Щоб суспільство бачило, що хлопці такі як я є, що ветерани є, на жаль, без кінцівок, і що вони не здаються, і щоб мотивувати інших військовослужбовців на те, що життя продовжується.
Перед початком забігу захисники тримають плакат із закликом звільнити полонених "Азовсталі". А далі…
3,2,1. Вперед, друзі.
Ця дистанція у 70 метрів. Хтось з учасників намагається подолати її самотужки, а комусь допомагають побратими.
Кожен з присутніх розуміє, яку ціну заплатили захисники й вдячні кожному бійцю.
Юлія, жителька Львова:
Важливо підтримувати їх сьогодні, важливо підтримувати їх завжди. Це буде наша основна місія.
Час у цьому забігу був неважливий. Головне, кажуть військові - участь.
Василь Курилович, боєць Національної Гвардії України:
Це було дуже піднесено і з такими, як я бійцями, всі разом, їхня сила, всіх разом, взагалі получається страшна сила, і завдяки таким, як ми, і наступним москва впаде.
До напівмарафону у 21 кілометр доєдналися як аматори, так і професійні бігуни.
Інна Поперешнюк, організаторка заходу:
3 тисячі українців обʼєдналися і бігли заради наших захисників і захисниць. Всі кошти які ми зібрали зі стартових внесків, а це 2 мільйони гривень, ми перераховуємо на реабілітаційний центр незламні для реабілітації наших захисників.
Наступний забіг на підтримку захисників організатори планують провести у вересні в Києві.
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