Міністр оборони Румунії Ангел Тілвер має серйозні сумніви щодо того, що Румунія передасть Україні систему оборони Patriot.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

При цьому він додав, що не обговорював питання передачі системи Patriot із президентом Клаусом Йоханнісом.

"Ми три держави із системою Patriot - це Польща, Румунія та Німеччина. Ми знаємо позицію Німеччини. У нашій країні, згідно з Конституцією, верховним головнокомандувачем армії є президент Клаус Йоханніс. Після візиту президента до Сполучених Штатів у мене ще не було жодних переговорів", - Заявив Чолаку.

Він додав, що міністр оборони країни "дуже не хоче віддавати цю систему, одну із систем, які мають бути передані Україні".

За його словами, рішення ухвалюватиметься разом із президентом Румунії.

"Я твердо переконаний, що ми ухвалимо наймудріше рішення щодо Румунії, перш за все, хороше", - додав Чолаку.