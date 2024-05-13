Ексміністра економіки Казахстану засудили до 24 років колонії за вбивство дружини [ Редагувати ]
Суд у Казахстані засудив колишнього міністра економіки Казахстану Куандика Бішимбаєва до 24 років позбавлення волі в установі максимальної безпеки за вбивство дружини.
Бішимбаєва визнали винним за статтями про вбивство з особливою жорстокістю та про катування. Справа розглядалася за участю присяжних.
У листопаді 2023 року Бішимбаєв після сварки в ресторані "Bau", що належить йому, до смерті побив свою цивільну дружину Салтанат Нукенову. За версією звинувачення, колишній міністр був "одержимий ревнощами", контролював дружину, забороняв їй працювати і "систематично застосовував до неї фізичне насильство". Сам Бішимбаєв визнав провину у нанесенні побоїв, але не у вбивстві.
Двоюрідний брат Бішимбаєва Бакитжан Байжанов отримав чотири роки позбавлення волі за приховування злочину.
Справа Бішимбаєва активізувала громадську дискусію в Казахстані про необхідність забезпечення законодавчого захисту людям, які зазнають домашнього насильства. У країні оперативно ухвалили закон, що посилює покарання за побої та заподіяння легкої шкоди здоров'ю, а також передбачає створення центрів підтримки для надання допомоги потерпілим від домашнього насильства.
Оголошення вироку, як і всі засідання у справі, що тривало з 27 березня, транслювалось Верховним судом Казахстану у прямому ефірі.
Бішимбаєв очолював міністерство економіки Казахстану впродовж кількох місяців у 2016 році. У 2018 році він отримав десять років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, однак через півтора роки достроково вийшов на волю.
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