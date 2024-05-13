Данія передасть Україні винищувачі F-16 "впродовж місяця". Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен, повідомив кореспондент Йорг Лау.

За її словами, F-16 з Данії будуть у розпорядженні ВПС України "впродовж місяця". Загалом Данія обіцяла надати 19 літаків.

Хоча США самі не будуть передавати літаки, Вашингтон має схвалити передачу. Це частина угоди, яку США уклали з країнами, які закупили F-16 та інші системи озброєнь. Таким чином, американська влада зберігає контроль над своїми власними військовими технологіями.

Першими погодилися поставити винищувачі F-16 Україні Нідерланди та Данія. Незабаром до них приєдналися США та Литва.

Данія, Нідерланди та США мають намір поставити перші десять винищувачів F-16 Україні впродовж 2024 року. Зробити це планується після того, як українські пілоти завершать навчання з управління винищувачами.

21 березня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна отримає першу партію F-16 у другій половині 2024 року.