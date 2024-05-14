Польща скасувала переговори з Україною через звинувачення Сольського у корупції [ Редагувати ]
Польща скасувала заплановані на 14 травня переговори з Україною з питань сільського господарства через звинувачення частини українських переговорників у корупції. Про це повідомив в інтерв'ю газеті Dziennik Gazeta Prawna заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.
Переговори перервані, оскільки частину представників з їхнього боку було звинувачено у корупційній діяльності. Ми планували черговий раунд переговорів на 14 травня, але його було скасовано.
Зрозуміло, ми не проводитимемо переговори з особами, проти яких висунуто звинувачення у корупції.
Імен звинувачених у корупції представників України Колодзейчак не назвав. На його думку, польському Мінсільгоспу не вдалося вирішити всіх проблем фермерів, які спричинили їх масові протести.
Всього ми не вирішили, тому що ситуація не є легкою.
Масові акції протесту фермерів розпочалися у Польщі 9 лютого. Сільгоспвиробники вимагають обмежити або повністю заборонити ввезення дешевої сільгосппродукції з України, посилити підтримку національного тваринництва, а також висловлюють незгоду зі стратегією Євросоюзу "Зелений курс", яка передбачає досягнення нульових вуглецевих викидів до 2050 року.
Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада проголосувала за звільнення віце-прем'єра та міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. Також з посади було звільнено міністра аграрної політики Миколу Сольського. Останнього звинувачують у незаконному заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
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