Польща скасувала заплановані на 14 травня переговори з Україною з питань сільського господарства через звинувачення частини українських переговорників у корупції. Про це повідомив в інтерв'ю газеті Dziennik Gazeta Prawna заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.

Переговори перервані, оскільки частину представників з їхнього боку було звинувачено у корупційній діяльності. Ми планували черговий раунд переговорів на 14 травня, але його було скасовано. Зрозуміло, ми не проводитимемо переговори з особами, проти яких висунуто звинувачення у корупції.

Імен звинувачених у корупції представників України Колодзейчак не назвав. На його думку, польському Мінсільгоспу не вдалося вирішити всіх проблем фермерів, які спричинили їх масові протести.

Всього ми не вирішили, тому що ситуація не є легкою.

Масові акції протесту фермерів розпочалися у Польщі 9 лютого. Сільгоспвиробники вимагають обмежити або повністю заборонити ввезення дешевої сільгосппродукції з України, посилити підтримку національного тваринництва, а також висловлюють незгоду зі стратегією Євросоюзу "Зелений курс", яка передбачає досягнення нульових вуглецевих викидів до 2050 року.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада проголосувала за звільнення віце-прем'єра та міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. Також з посади було звільнено міністра аграрної політики Миколу Сольського. Останнього звинувачують у незаконному заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.