Стомлені й щасливі. У Київ повертаються співачки, що представляли Україну на Євробаченні-2024. Напередодні, на вокзалі, натовп шанувальників і журналістів зустрічав Альону Альону, але без Джері Гейл. Тож, чому повернулись не дуетом? І яку несподіванку влаштували українській реп-виконавиці? Валерія Глущенко про все далі.

Якщо на сцені вона відчувала несамовите хвилювання, то щойно ступивши на перон Київського вокзалу, в Альони Альони виступають сльози радості. Зустріти зіркову доньку приїхали найрідніші люди.

Зустріли з потяга батьки співачки. Емоції, бо батьки сюрпризом приїхали до Альони Альони.

Опанувавши емоції, співачка дає вичерпний аналіз усього, що сталося у Шведському Мальме.

Alyona Alyona, співачка:

Ми задоволені. Перш за все, що нам дали другий порядковий номер. А, по-друге, що ми виграли два роки тому. Тому нам було просто нереально пробиватися. Ну, і бали, які ми отримали. Бо ви ж бачили самі. Ми увійшли в трійку лідерів - це вау. Це показник того, що українці всі вміють об'єднуватись. І те, про що була наша пісня, - про об'єднання. Воно спрацювало.

Пісня "Тереза Марія" так в'їлася у голови конкурсантів, що хіба лінивий не наспівував її у кулуарах. А у справжніх єврофанів просто перехоплювало подих, коли вони передивлялися приголомшливий виступ дівчат з України на сцені Євробачення. Не приховують емоцій і українці, зустрічаючи на вокзалі одну з переможниць.

Анастасія Сураєва, фанатка:

Як я пишаюсь, і який же був крутий виступ!

Марія Веремєєва, фанатка:

Третє місце - це дуже круто. Дівчата великі молодці. І взагалі оце "мертве місце", бо ми зламали всі стереотипи. Дівчата великі умнічки.

Єгор Каранчук, фанат:

Нам би хотілось перемогти, але враховуючи 2 порядковий номер виступу, як його називають ДецПото. Тобто усі країни посідають дуже низькі місця. Тому я вважаю, що третє місце достойне. І ми зруйнували цей дурний стереотип. Вони, дійсно, круто справились. Постановка була розкрита і вони дуже багато символіки вклали.

А головне - і європейці, і, звісно ж, українці побачили у яскравій постановці дещо більше, ніж історію про важку долю жінки у сучасному світі.

Анастасія Сураєва, фанатка:

Я дивилась коментарі і був пост, де у людей запитали, чи розуміють, що то за феєрверки в постановці дівчат. То всі країни пишуть, що ми одразу зрозуміли, що це за бомби, що вони заборонені. І ми вас всіх підтримуємо і ми всі з вами.

Євробачення - конкурс аполітичний, на цьому наголошують організатори, про це попереджені всі конкурсанти. А тому, каже Альона Альона, був неабиякий ризик майже постійно носити футболки з написом "Свобода захисникам Азовсталі".

Alyona Alyona, співачка:

Щоб ви розуміли, там таке було: заклеювали будь-який напис, будь-який бренд, якщо десь на нігтях чи обличчі. Тобто аполітичне присування було дуже велике. І ми, ризикуючи, вирішили всі таємно отак повдягати. І в один момент ми всіх давай обнімать отак.

У руках Альона тримає ключ. З ним також майже не розлучалася протягом усіх днів конкурсу. Це ще один символ. Співачки збирають гроші на відновлення Великокостромської гімназії на Дніпропетровщині, яку зруйнувала російська ракета.

Alyona Alyona, співачка:

І одразу після знищення вчителька гімназії побігла збирати книжки і цей ключ, що об'єднував три освітні заклади. І от ми його принесли й роздавали його скрізь. І ми давали по 25 тисяч інтерв'ю на день і скрізь говорили про цей ключ, аби люди нам допомогли швидше зібрати гроші на відбудову гімназії.

До Києва наразі Альона Альона повернулася сама. Джері Хейл поїхала до Франції - вона братиме участь у Каннському кінофестивалі, який стартує за кілька днів.