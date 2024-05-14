В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ситуація залишається складною. Підрозділи Сил оборони контролюють обстановку та не допускають просування ворога вглиб української території.

Про це розповів Назар Волошин, речник ОСУВ "Хортиця" в ефірі телемарафону.

"Зокрема, ведуться жорсткі бойові дії. Обстановка контролюється Силами оборони. По напрямках працює українська розвідка та артилерія. Росіяни намагаються захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, зосередивши основні зусилля на декількох напрямках і створивши перевагу у силах та засобах", - сказав Волошин.

Також він додав, що ворог мав деякі тактичні успіхи на декількох напрямках, однак відбувається динамічна зміна обстановки.

"Українські військові завдають ворогу втрат у живій силі та відновлюють свої позиції, а також мають тактичні успіхи на окремих ділянках. На Купʼянському, Сіверському, Лиманському та Покровському напрямках тривають бої, ситуація постійно змінюється. Останнім часом росіяни активізували обстріли Вовчанської громади, скинули 22 КАБи. Також російська армія безупинно обстрілює Липецьку громаду. Тактика росіян незмінна - спочатку ворог використовує артилерію, авіацію, а потім - малі штурмові групи", - відповів речник.