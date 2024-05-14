Масований удар по Харкову: що відомо та фото наслідків [ Редагувати ]
У вівторок, 14 травня, окупанти ударили по центру Харкова. Вони потрапили багатоповерхівкою. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Як зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, росіяни завдали ударів по житлових районах Харкова ракетами та авіаційними бомбами.
Влучання авіаційним боєприпасом було по 20-поверхівці, вона пошкоджена. Також почалися пожежі у гаражному кооперативі на площі 80 квадратних метрів та займання трави.
Згідно з останніми даними прокуратури, внаслідок атаки постраждали 20 мирних жителів. Серед них шестеро чоловіків, 11 жінок та троє дітей - дві дівчини 12 та 8 років, а також 12-річний хлопчик.
Також пошкоджено щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель, серед яких торговий центр, навчальний заклад, магазин.
За попередньою інформацією, росіяни використовували для атаки УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Раніше ми писали про те, скільки людей постраждали.
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