Американська співачка Брітні Спірс поділилася, що зламала ногу. Однак вона не поспішає звертатися за медичною допомогою. Про це співачка написала у своєму Instagram.

За її словами, наразі вона ходить зі зламаною ногою і відчуває дискомфорт. Коли вона швидко рухається, нога починає німіти.

Ходжу зі зламаною ногою…Якщо я йду швидко, вона німіє.

Брітні Спірс також пояснила, чому не поспішала звертатися за допомогою. Річ у тому, що у неї вже були переломи і вона тричі перенесла операцію на лівій нозі. Лікарі казали знаменитості, що травма загоїться сама, але це було небезпечно. Тому артистка погодилася на операції, але після них їй ставало ще гірше.

Мені тричі робили операцію на лівій нозі: двічі на коліні та один раз на стопі. Лікарі завжди казали, що перелом може загоїтися сам по собі, але є величезний шанс, що кістка може тріснути та зламатися знову. Я завжди робила операції, а потім це було більш боляче, тому цього разу я була упертою. Я подивлюся, чи моє тіло знає, як вилікувати себе.

Раніше ми писали про те, як Брітні Спірс отримала ляпас від охоронця баскетболіста NBA Віктора Вембаньяма.