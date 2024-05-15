У Генштабі заявили про успіх ЗСУ у районі Курахового [ Редагувати ]
Українські військові успішно відбивають атаку окупантів, які тиснуть на напрямку Славне - Новомихайлівка, в районі Курахового. Підрозділи ЗСУ покращують своє положення.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Курахівському напрямку наші війська відбивають одну атаку противника в напрямку Славне - Новомихайлівка. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована, бої тривають.
Крім того, Силами окремих підрозділів українські захисники здійснювали заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.
Раніше ми писали про те, що відбувається на Харківському напрямку зараз.
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