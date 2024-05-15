ГУР вдарило по скупченню росіян на Запорізькому напрямку (відео) [ Редагувати ]
Українські розвідники вдарили по скупченню особового складу окупантів на Запорізькому напрямку. Також знищено техніку та склад ворога.
Про це повідомляє ГУР.
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" продовжують спопеляти ворожу техніку за допомогою FPV-дронів та псувати настрій російським окупантам.
За дві доби роботи на Запорізькому напрямку фронту до списку уражених та знищених цілей московитів увійшли:
- вантажівка "Урал" - 2 шт.;
- УАЗ "Буханка" - 2 шт.;
- БТР - 1 шт.;
- Багі - 1 шт.;
- склад боєприпасів.
Також було завдано удару по скупченню особового складу окупантів.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ вдарили ATACMS по полігону окупантів на Луганщині.
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