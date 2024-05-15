У Чернігові 15 травня відкрили рух першою чергою нового мосту через Десну. Про це повідомив власник компанії "Автострада", яка виконувала роботи, Максим Шкіль.

"Сьогодні відкрито рух першою чергою основного шляху з київської траси до Чернігова. Друга черга - на завершальному етапі будівництва. Повна здача об’єкта з усіма підходами та розв’язками запланована на листопад 2024 року.

Це один з найскладніших об’єктів, який розробила, спроєктувала та реалізовує Autostrada у рекордні терміни - всього за 2 роки, тоді як лише на проєктування такого типу об’єктів зазвичай потрібно щонайменше 2 роки", - пише Шкіль.

ГІПи та архітектори проектного інституту Автострада детально продумали як технічні параметри, так і архітектурні - з віражами та поширеннями. Встановлено архітектурне освітлення - з абажурами та панно, на яких зображені історичні пам’ятки Чернігова.

Реалізовується і низка заходів на під’їздах. З кожної сторони будуються транспортні розв'язки, щоб місцеві жителі могли без перешкод доїхати у потрібному напрямку. З київської сторони для безпеки пішоходів споруджено підземний перехід. Біля житлових будинків будуть встановлені шумозахисні екрани.

Передбачено проїзди для маломобільного населення. Замість традиційного асфальтобетону на проїжджій частині влаштовано гусасфальт. Він міцніший та водонепроникний. Під гусасфальтом - гідроізоляція на основі каучуку, яка витримує будь-які перепади температур та не тріскається, що загалом робить таке дорожнє покриття максимально довговічним.

Будівництво вимагало забезпечення не тільки автомобільного руху, а й відповідних умов для судноплавства. Тому судохідну частину (106-метровий прогін над руслом річки) зробили металевою, а прогони над берегами -монолітними залізобетонними з постнапруженням.

Щоб прискорити будівництво та обійти природу бурхливої річки, яка двічі затоплювала будівельний майданчик, монтаж металевих прогонів у руслі провели методом насування - усі елементи конструкції збирали на березі, на спеціальних степелях, а потім за допомогою домкратів насували на готові опори.

Біля Чернігова є два мости через Десну. Один - на окружній дорозі Чернігова біля села Шестовиця - підірвали на початку російського вторгнення, щоб зупинити ворожі війська. Навесні 2023 року його відновили.

Міст, який відкрили 15 травня, знаходиться безпосередньо на в'їзді у місто - його окупанти зруйнували авіабомбами 23 березня 2022 року. Тоді були знищені два металеві 80-метрові прольоти над річкою.