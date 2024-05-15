Ворог скинув на Херсон три авіабомби

Російська армія вдарила по центру Херсона трьома авіабомбами. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Характерно для терористів - атакували людські оселі та цивільну інфраструктуру.

Пошкоджено вісім багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, медзаклад, дві школи, а також потрощено автівки й господарчу споруду", - йдеться у повідомленні.

Наразі електрика в оселях відключена. Зафіксовані влучання у газопровід. Виток газу перекрито.

Постраждали 19 херсонців - отримали поранення. Наймолодшому травмованому - лише 15, а найстаршій - 98 років.

Троє містян отримали важкі травми, за їх життя продовжують боротися лікарі.

На місці наслідки "прильоту" ліквідовують бригади ДСНС, ХОКАРС, "Парки Херсона" та волонтери ГО "Проліска" та "Мирне небо". Працює необхідна спецтехніка.

Слідчо-оперативні групи забезпечують охорону порядку, вночі буде збільшена кількість поліцейських патрулів, аби не допустити мародерства.

Жителі будинків, які були пошкоджені, за бажанням будуть розміщенні на ночівлю у Пункті Незламності та забезпечені всім необхідним. За потреби їм нададуть і тимчасове помешкання.