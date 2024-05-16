Окупанти поцілили ракетою в об’єкт цивільної інфраструктури у Миколаєві [ Редагувати ]
Під час ракетної атаки на Миколаїв з боку росії вдень 15 травня було уражено об’єкт цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.
Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Крім того, у Миколаєві вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів, а також приватні автомобілі.
Поранень зазнали шестеро людей. Медичну допомогу їм надано амбулаторно.
У Миколаївському районі під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.
Нагадаємо, російські війська сьогодні ввечері, 15 травня, вдарили по житловій забудові Харкова.
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